Москва, 17 июля, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 июля подписал указ о расширении категорий граждан Украины, имеющих право на получение российского гражданства в упрощённом порядке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

Из ранее принятого президентом указа исключена формулировка об «отдельных районах» Донецкой и Луганской областей Украины. Таким образом, теперь на упрощённое получение гражданства России могут рассчитывать как жители ДНР и ЛНР, так и жители подконтрольных Киеву территорий этих областей.

Напомним, в апреле Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Для рассмотрения заявок на получение гражданства России от «лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей», был установлен трёхмесячный срок.

Кроме этого, указанные категорий лиц были освобождены от необходимости сдавать ранее обязательные экзамены, также для них было отменено требование о проживании на территории России не менее пяти лет.