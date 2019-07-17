Депутат ЕР занялся делом задержанной в Москве матери тяжелобольного ребенка
Москва, 17 июля, 2019, 16:29 — ИА Регнум. В «Единой России» просят Генпрокуратуру Российской Федерации провести проверку законности задержания матери тяжелобольного ребенка.
Депутат Государственной Думы (фракция «Единой России») Михаил Старшинов сегодня, 17 июля, направил запрос генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку законности и обоснованности задержания матери тяжелобольного ребенка Елены Боголюбовой, которая подозревается в контрабанде психотропных веществ.
«В средствах массовой информации сообщается, что Елену Боголюбову задержали в одном из отделений почты при получении посылки с жизненно необходимым препаратом для ее тяжелобольного десятилетнего сына Михаила. Мальчик является пациентом детского хосписа, у него неизлечимое генетическое заболевание. По имеющимся данным, от этого же заболевания и умерла его девятилетняя сестра. Убежден, в ситуации, когда речь идет о здоровье и жизни ребенка, необходимо делать все, чтобы оказать помощь, а не голословно обвинять человека в контрабанде», — подчеркнул Старшинов.
По его словам, необходимо обеспечить правовую защиту таким пациентам и их родным, которые ищут возможности для лечения. «Полученный Боголюбовой препарат в России не зарегистрирован, что существенно осложняет ситуацию с незамедлительной помощью ребенку. Но это не может быть основанием для лишения его этой помощи и тем более ареста матери», — уверен депутат.
«Прошу поручить провести проверку законности и обоснованности задержания Елены Боголюбовой», — заключил он.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Москве была задержана Елена Боголюбова, которая заказала в интернете противосудорожный препарат. В течении семи часов ее удерживали в почтовом отделении. В полиции заявили, что в незарегистрированном в России препарате от судорог, который она заказала в интернете, содержится большая доза психотропного вещества.