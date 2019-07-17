Москва, 17 июля, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июля, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетят Валаам, несколько скитов, а также осмотрят его главный собор и музей. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Это неформальная поездка, день неформального общения», — уточнил официальный представитель Кремля, отметив, что программа у глав двух государств достаточно насыщенная.

К вечеру, добавил Песков, Путин и Лукашенко вернутся в Санкт-Петербург.

Напомним, днём 17 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на самолёте в Санкт-Петербург. В аэропорту «Пулково», где приземлился борт, белорусского лидера встречали исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Здесь же Лукашенко пересел в вертолёт, который доставил его в Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь на острове Валаам. Глава государства был одет неофициально, без костюма и галстука.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с двухдневным визитом. Планируется, что завтра, 18 июля, в Санкт-Петербурге Лукашенко вместе с Путиным примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.