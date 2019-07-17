Наньнин, Китай, 17 июля, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Более чем 810 тыс. жителей Гуанси-Чжуанского автономного района Китая пострадали от мощный ливней, не утихавших почти неделю, сообщат 17 июля агентство Синьхуа.

Наводнение в Китае

В общей сложности 816 523 человека пострадали, включая двоих погибших, по данным на 17:00 по местному времени 17 июля. К моменту, когда ливни ослабли, почти 65 тыс. га зерновых было уничтожено, смыто или повреждено 2 тыс. домов. Суммарный экономический ущерб достиг 1,4 млрд юаней (около $208 млн). Ливни и заболачивание были зафиксированы в 47 уездах и округах девяти городов Гуанси.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ливней уровень воды в самом крупном пресноводном озере Китая Дунтинху в провинции Хуанань превысил критическую отметку.