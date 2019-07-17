Красноярск, 17 июля, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю обнародовало информацию о мониторинге содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Красноярска. Жители краевой столицы жалуются на задымлённость, власти винят в сложившейся ситуации лесные пожары.

Пожар в лесу (фрагмент). Алексей Саврасов. 1883

Как сообщили ИА REGNUM в управлении, на 11:00 (местное время) 17 июля «превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, аммиака, сероводорода, формальдегида, взвешенных частиц фракций РМ2,5, РМ10 в атмосферном воздухе не зарегистрировано».

Исследование воздуха продолжается.

Мониторинг также ведёт краевое минэкологии. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве, за сутки с 16 по 17 июля на горячую линию поступило 11 звонков. Передвижная эколаборатория выезжала пять раз. Отборы проб воздуха сделали в 16 точках.

«Анализ полученных результатов показал, что превышений концентраций загрязняющих веществ в атмосфере нет», — говорится в сообщении минэкологии.

Автоматизированные посты наблюдения также не фиксируют загрязнений в воздухе.

«Последнее превышение максимально разовых концентраций по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) было зарегистрировано в 12:00 16 июля», — подытожили в профильном министерстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители Красноярска жалуются на окутавшую воздух дымку. Некоторые горожане в соцсетях пишут, что от задымления страдает их здоровье, например, начинается першение в горле. 15 июля на горячую линию краевого министерства экологии и рационального природопользования поступило 30 сообщений от красноярцев.

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Власти связывают сложившуюся ситуацию с действующими в регионе лесными пожарами. На утро 17 июля в Красноярском крае было зарегистрировано 96 лесных пожаров общей площадью 244,9 тыс. га.

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