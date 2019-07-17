Красноярск, , 08:44 — REGNUM

В Красноярском крае на утро 17 июля зарегистрировано 96 лесных пожаров общей площадью 244,9 тыс. га. В том числе, как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, в авиационной и наземной зонах в четырёх районах действует 21 лесной пожар на площади 52 тыс. га. По предварительным данным, возгорания возникли в большинстве случаев из-за сухих гроз, их тушением занимаются около 1000 человек и более 60 единиц техники. Населённым пунктам ничего не угрожает, заверили в министерстве.

Пожар в лесу 24.mchs.gov.ru

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда Северо-Енисейского и Эвенкийского районов действуют 75 лесных пожаров на площади 192,9 тыс. га. Специальная комиссия приняла решение о нетушении этих пожаров, так как они «не представляют угрозу населённым пунктам и объектам экономики», а «прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён». За данными возгораниями ведётся наблюдение с помощью космомониторинга.

В министерстве также сообщили, что за прошедшие сутки в крае потушено 12 лесных пожаров в пяти районах на общей площади более 36 тыс. га. Ещё девять пожаров на площади 26 тыс. га локализованы, распространение огня остановлено.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Жители столицы края — Красноярска — жалуются на окутавшую город дымку.

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16 июля власти края прокомментировали ситуацию с пожарами и с задымлением в Красноярске. По информации краевого правительства, в течение суток ожидается ликвидация 2/3 действующих в крае пожаров, которые сейчас тушат:

«Остальные находятся в зоне контроля, круглосуточно проверяются и анализируются специалистами региональной диспетчерской службы. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики они не представляют и будут постепенно затухать».

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