Ростов-на-Дону, 17 июля, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Возмущение в социальных сетях вызвал поступок школьницы, устроившей фотосессию на мемориале жертвам Холокоста в Ростове-на-Дону. Фотоснимки очевидцев появились сегодня, 17 июля, в одном из местных пабликов в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Мемориал «Жертвам фашизма» в Змиёвской балке

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На подтверждающих фотоснимках виден мемориал «Жертвам фашизма» в Змиёвской балке, где в 1942 году, во время второй оккупации Ростова, немецко-фашистские захватчики убили и захоронили здесь более 27 тыс. мирных граждан, в том числе евреев. Чтобы сделать фотографию, школьница залезла прямо на памятник.

«Вот как молодежь чтит память предков. Школьница залезла на мемориал в Змиёвской балке, буквально взгромоздилась на измученные плечи, и устроила фотосессию с откровенными позами. Мало того, что одна залезла, вторая соучастница ещё и фотографировала всё это. Очень низкий поступок. Родителям, школьным учителям этих девушек должно быть стыдно», — написал анонимный интернет-пользователь.

Стоит отметить, что поступок подростка вызвал возмущение среди подписчиков.

«Мемориал сделан, чтобы люди помнили и чтили память, а не фотографировались. Вы извините, на кладбище у родных тоже на памятник залезете? Уважение должно быть», — высказалась подписчица группы «Это Ростов-на-Дону» Анастасия К.

«Это всё ж не от большого ума. Судя по комментариям, Россия богата на таких индивидуумов», — считает Сергей С.

«А кто им о Змиёвской балке рассказывал? Родителям некогда, у них работа и кредиты. Педагогам некогда, у них отчёты и свои проблемы», — прокомментировал Крестьянин Р.

«Этой девушке надо изучать историю, тогда бы она так не поступала», — поделилась Наталья П.

Напомним, мемориал «Жертвам фашизма» в Ростове-на-Дону был открыт в 1975 году ко Дню Победы. В настоящее время Змиёвская балка — самое большое в современной России место захоронения жертв Холокоста. Текст, высеченный на памятной доске, гласит:

«Здесь, в Змиёвской балке, в августе 1942 года гитлеровскими оккупантами было уничтожено более 27 тысяч мирных граждан Ростова-на-Дону и советских военнопленных. Среди убитых — представители многих национальностей. Змиёвская балка — крупнейшее на территории Российской Федерации место массового уничтожения фашистскими захватчиками евреев в период Великой Отечественной войны».