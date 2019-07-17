Махачкала, 23 июня, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Правоохранители ликвидировали в Махачкале четверых боевиков, сообщило МВД Дагестана.

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«По информации на данный момент: в Махачкале правоохранителями ликвидированы 4 боевика», — сказано в сообщении в Telegram-канале «Криминальная хроника МВД Дагестана».

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 июня в Махачкале произошла перестрелка. Неизвестные открыли огонь на улицах города и обстреляли пост ДПС. Был объявлен план «Перехват».

Тем же вечером в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу. Также сообщалось об убийстве настоятеля храма. Злоумышленники скрылись с места преступления.

При нападении боевиков были убиты девять человек, в том числе семеро сотрудников правоохранительных органов. Пострадали 25 человек.

После нападений в Махачкале и Дербенте власти Дагестана создали оперативный штаб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации, сообщил источник в правоохранительных органах. В регионе был введён режим контртеррористической операции.

Злоумышленники предприняли попытки к дестабилизации ситуации в республике, отметил глава Дагестана Сергей Меликов. Он заявил, что террористы рассчитывали создать панику и посеять страх, и призвал жителей республики соблюдать спокойствие. В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что и ракетный удар по Севастополю, и нападения в Махачкале и Дербенте — подлый и гнусный теракт против народа России.