Москва, 17 июля, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Известный сервис «Кино Mail.ru» на основе своих данных провел исследование о предпочтениях зрителей страны в просмотрах фильмов. Согласно представленным рейтингам на первую половину 2019 года, наибольшей популярностью пользуются отечественные фильмы и военные сериалы.

Цитата из т/с «Любовь, смерть и роботы».реж Виктор Мальдонадо. 2019. США Тайная война

Интересно, что при этом любители кинематографа «высоко оценивали проекты Netflix и картины про героев вселенной Marvel». Среди зарубежных работ выделены «Любовь, смерть и роботы» производства Netflix и работа компании HBO «Чернобыль».

Самыми «просмотровыми» российскими сериалами стали «Возмездие», «Мылодрама"и «Шифр».