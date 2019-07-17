Астана, 17 июля, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Новый авиарейс Нур-Султан — Шанхай планируют открыть в первом квартале 2020 года. Об этом сообщили в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Juris Paiders Air Astana

Китайские авиакомпании China Eastern Airlines и Urumqi Airlines подписали меморандум о взаимопонимании с комитетом гражданской авиации Казахстана. Документ предусматривает открытие рейсов из городов Китая в Нур-Султан.

Отметим, в настоящее время между Казахстаном и Китаем запущено несколько авиарейсов, в том числе из Нур-Султана в Пекин, Урумчи и Хайнань, а также из Алма-Аты в Пекин, Урумчи, Хайнань и Гонконг.