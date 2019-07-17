Вашингтон, 17 июля, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Федеральный суд США запретил экс-советнику американского президента Дональда Трампа Роджеру Стоуну использовать соцсети Twitter, Instagram и Facebook, сообщает газета The Wall Street Journal.

Социальная сеть

Соответствующее решение суд вынес за неоднократные нарушение Стоуном предписаний не обсуждать публично выдвинутые против него обвинения, в том числе и обвинения в даче ложных показаний. Судья Эми Берман Джексон решила, что экс-советник Трампа нарушил условия освобождения из-под стражи еще до начала судебного процесса. В случае дальнейших нарушений судья не исключает отмены своего решения об освобождении Стоуна под залог.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года был задержан бывший советник предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Роджер Стоун. Ему были предъявлены обвинения по семи пунктам, среди которых — дача ложных показаний, подкуп свидетелей, а также оказание попыток воспрепятствовать правосудию.