Пхеньян, 17 июля, 2019, 04:39 — ИА Регнум. Соединенные Штаты могут сорвать диалог с Северной Кореей из-за возможного возобновления военных учений совместно с Южной Кореей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД КНДР.

U.S. Army Американский и южнокорейские солдаты

«Наше прекращение ядерных испытаний и испытаний МБР (межконтинентальных баллистических ракет — прим. ИА REGNUM ) может быть возобновлено из-за военных учений США, проводимых в нарушение всех ранее озвученных намерений и двусторонних договоренностей», — приводит цитату агентство.

В северокорейском МИД также назвали запланированные на лето учения США и Южной Кореи «подготовкой к войне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп похвастался достигнутыми успехами в диалоге с КНДР. Он заявил, что его команде удалось добиться переговоров с Северной Кореей и «хороших отношений».