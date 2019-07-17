Петропавловск-Камчатский, 17 июля, 2019, 03:50 — ИА Регнум. Жители Камчатки продолжат задыхаться от смрада гниющих рыбных отходов, которые выбрасывают рядом с населёнными пунктами рыбопромышленники. Власти полуострова, включая губернатора Владимира Илюхина, взялись было решить эту проблему, но теперь расписались в бессилии и винят федеральное законодательство. По версии властей региона, именно федеральный закон мешает им избавить население от бесконечной удушающей вони, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рыба

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В камчатской краевой инспекции экологического надзора признались, что ничем не могут помочь несчастным жителям камчатских сел, которые ежедневно, из года в год, страдают от тошнотворного запаха гниющих рыбных отходов. Люди не могут гулять, не могут открыть форточки, чтобы проветрить жилище. Особенно страдают дети и беременные женщины, последние вообще не в силах переносить бесконечную вонь. Свалки рыбных отходов привлекают к поселениям голодных медведей, что несёт угрозу жизни и здоровью людей.

Но — власти утверждают, что они бессильны и сделать ничего нельзя.

Инспекция экологического надзора Камчатки прислала об этом официальное письмо в региональное ИА «Кам 24», которое неоднократно обращало внимание властей, контрольных и надзорных органов на вопиющее безобразие с утилизацией рыбных отходов на полуострове.

Камчатская краевая инспекция экологического надзора «Все заводы в районе трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково имеют разрешения на выброс вредных веществ в воздух, а ЗАО «Агротек Холдинг» и ООО «Свинокомплекс «Камчатский» вдобавок получили разрешения на сброс отходов в водные объекты».

В инспекции отметили, что жители сёл и посёлков уже давно жалуются на удушающий запах гниющих отходов от производственных объектов различных компаний. Например, жители посёлков Чапаевка, Дальний и Долиновка, что в пригороде Петропавловска-Камчатского, жалуются на запах рыбных отходов от предприятия, которое называется «Экологический резерв». А жители посёлка Сокоч в Елизовском районе не первый уже год жалуются на невыносимую вонь от свинофермы «Сокоч», принадлежащей ООО «Агротек». Вблизи посёлков, входящих в Новоавачинское сельское поселение, расположены сразу семь рыбоперерабатывающих производств и предприятий по разведению свиней и переработке свинины. И жители годами жалуются на непрекращающуюся вонь — запах гниющей рыбы смешивается с вонью от продуктов жизнедеятельности свиней. Жить в такой местности можно только в противогазе.

Краевая экологическая инспекция сообщила, что, несмотря на многочисленные жалобы, жителям сёл и посёлков Камчатки придётся и дальше жить, задыхаясь от вони. Ни экологическая инспекция, ни другие органы власти, по их собственной версии, ничем людям помочь не могут.

Камчатская краевая инспекция экологического надзора «Проблема заключается в том, что на федеральном уровне не установлено нормативно-правовое регулирование определения ПДК уровня (качества) неприятного запаха в атмосферном воздухе. Отсутствие такого регулирования не позволяет государственным органам контроля и надзора провести измерения уровня и качества неприятного запаха в атмосферном воздухе, установить превышение ПДК его в воздухе, а значит, невозможно и применить к возможным нарушителям меры административного и судебного воздействия».

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Помимо этого, в ведомстве, отвечающем за состояние экологии на Камчатке, отметили, что в Российской Федерации нет методики, позволяющей исследовать уровень вони в атмосферном воздухе. В инспекции также отметили, что обращались в Роспотребнадзор с предложением ввести гигиенические нормативы уровня запаха, но ответа пока не получили.

Жители Камчатки на заявление властей отреагировали ожидаемо. В социальных сетях они предлагают всему правительству губернатора Илюхина просто уволиться, раз оно ничего не может сделать. Предлагают и другие варианты. Например, перенести правительство поближе к самым вонючим свалкам рыбных и свиных отходов. И тогда, камчатцы в этом уверены, сразу найдутся нормативы для определения уровня вони. Жители полуострова пишут, что дело вовсе не в нормативах, а в том, что собственники предприятий по рыбопереработке и свиноводству хорошо платят за то, чтобы их не беспокоили «по мелочам»:

«Надо подавать в суд. А сумму ущерба вычесть из зарплаты властей!»

Камчатцы, по уже сложившейся в последние годы привычке, предлагают идти на митинг. Но есть и более нестандартные предложения:

«А если вместо митинга взять всем, да и «справить естественную нужду прямо на крыльце краевого правительства» (изменено ИА REGNUM ). Пусть нюхают — нормативов-то определения вони не существует! И тогда все будут в равных условиях. А если серьёзно, то отговорка бредовая. Во Владикавказе закрыли цинковый завод, который 100 лет травил людей выбросами. А тут какие-то туковарки выключить не могут!»

Депутат Законодательной думы Камчатского края Михаил Пучковский убежден, что проблема намного глубже:

«На Камчатке нет хозяина. Нет губернатора-государственника, который мог бы руководить богатейшим регионом грамотно, рачительно распоряжаясь природными богатствами, так, чтобы люди хотели здесь жить. Почти все перерабатывающие предприятия работают без очистных сооружений. Использовать отходы рыбопереработки можно и нужно, я предлагал наладить производство торфяных удобрений с использованием отходов, вдали от жилых кварталов. Но никому из властей это не нужно. Хозяина нет, в этом вся проблема, и не только с вонью от отходов, вообще со всем. Правительство России много говорит о развитии туризма на Камчатке. Наш край — красивейший, здесь нужно развивать туризм. Но какой туризм, если здесь, извините, воняет?! Противогазы туристам выдавать? Ну, о чем говорить?»

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Как сообщало ИА REGNUM, в путину 2018 года, которая выдалась самой богатой за последние 110 лет, вонь от гниющей рыбы, отходов рыбопереработки над полуостровом стояла такая, что «дошло» до кабинетов Государственной думы России. Бывший главный санитарный врач РФ, действующий депутат ГД РФ Геннадий Онищенко предостерёг власти полуострова: такая антисанитария чревата вспышками опасных болезней.

Свалки рыбных отходов привлекают голодных медведей, там плодятся крысы. Некоторые свалки расположены вблизи от взлетно-посадочных полос аэропортов, гниющие отходы привлекают тысячи птиц, что чревато уже авиапроисшествиями. Но власти Камчатки ничего сделать не могут. Губернатор Владимир Илюхин недавно пообещал ситуацию исправить.