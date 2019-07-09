Петропавловск-Камчатский, , 07:09 — REGNUM

Жители четырех посёлков на Камчатке жалуются на смрад от рыбных отходов. Рядом с их населёнными пунктами образовалось настоящее болото из гниющего подпрессового «бульона», который нерадивые рыбопромышленники сливают в неположенном месте. По словам селян, особенно страдают дети, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пока власти Камчатки разбирались со смрадом от рыбных отходов в окрестностях села Чапаевка и близлежащих населённых пунктов, где жители страдают от невыносимой вони не первый год, в правительство региона посыпались мольбы о помощи из других районов полуострова.

Сразу четыре населённых пункта — Новое, Нагороное, Красное и Двуречье — страдают от зловония. Люди говорят, что не могут выйти на улицу, не могут даже открыть форточки в домах. В окрестностях сёл образовалось смердящее болото из гниющего подпрессового «бульона», который нерадивые предприниматели сливают в неположенных местах.

По данным ИА Кам 24, в районе, где обнаружено вонючее озеро, работает ООО РПК «Южно-Камчатская», которое занято переработкой рыбных отходов в тук (рыбную муку).

«Во время работы туковарки невозможно выйти на улицу, открыть форточки в домах. От этого очень страдают дети, особенно младенцы. Зловоние вызывает у людей слезотечение, тошноту», — написала в своем обращении на имя губернатора Владимира Илюхина депутат одного из сельских поселений Наталья Жикривецкая.

Как сообщало ИА REGNUM, проблеме зловония от гниющих рыбных отходов на Камчатке не один год. Особенно острой проблема становится в пиковые периоды летней и осенней путины. Власти региона рекомендовали предпринимателям, занятым на переработке рыбы модернизировать производство, но это долгий процесс, а люди продолжают задыхаться.