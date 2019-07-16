Вашингтон, 17 июля, 2019, 02:00 — ИА Регнум. Бывший президент Перу Алехандро Толедо был арестован в Соединенных Штатах по запросу перуанской генеральной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства на своей официальной странице в Twitter.

Michael Thaidigsmann Алехандро Толедо

«Генпрокуратура сообщает, что бывший президент Алехандро Толедо Манрике был арестован сегодня утром в США по запросу об экстрадиции», — говорится в сообщении.

Ранее, в 2017 году перуанский суд продлил просьбу о выдаче из Соединенных Штатов Толедо за коррупционные преступления. Он был заочно приговорен в Перу на 18 месяцев заключения за взятки, полученные от бразильской компании Odenbrecht

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта полиция американского штата Калифорния уже задерживала экс-президента Перу Алехандро Толедо. Тогда полиция подчеркивала, что Толедо был задержан исключительно за пьянство и отпущен уже на утро следующего дня.