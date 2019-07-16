Вашингтон, 17 июля, 2019, 01:04 — ИА Регнум. Конгрессмен от американского штата Техас и член Демократической партии США Эл Грин заявил о намерениях инициировать в палате представителей процедуру вынесения импичмента президенту страны Дональду Трампу. Об этом Грин сообщил газете The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Он сообщил, что о своих намерениях уже уведомил представителей Демпартии в Конгрессе США. По словам Грина, процедура отстранения от должности Трампа должна быть запущена после ряда высказываний американского лидера в адрес женщин из Демократической партии, которые он считает оскорбительными.

Читайте также: Демократы обрушились с критикой на Трампа за ксенофобию

«Совершенно ясно, что он делает расистские высказывания… Вопрос стоит так: что нам делать со всем этим?» — заявил Грин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля американский конгрессмен Ильхан Омар осудил Трампа за допущенные им ранее оскорбительные высказывания в адрес женщин — выходцев из других стран. По словам Омара, Трамп транслирует повестку «белых националистов» и «нарушает основополагающие права человека».