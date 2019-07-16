Гонконг, Китай, 16 июля, 2019, 21:26 — ИА Регнум. Серия гонконгских протестов против законопроекта об экстрадиции, а теперь и против автономного правительства однозначно вступила в новую фазу после эпизодов насилия в конце прошлой недели, сообщает испанское издание El Pais. Эта фаза характеризуется возрастанием гнева обеих сторон — юных манифестантов и находящихся по другую сторону баррикад полицейских и правительства — а также более частым применением силы. Поскольку никто не демонстрирует готовность пойти на уступки, автономная территория готовится провести все лето в обстановке вражды, которая может бросить тень и на празднование 70-й годовщины образования Китайской Народной Республики 1 октября.

Studio Incendo Антиправительственная демонстрация в Гонконге

Глава автономного правительства Гонконга Кэрри Лам ясно дала это понять в понедельник, 15 июля, посетив в госпитале троих агентов полиции, раненных в ходе воскресных столкновений с демонстрантами в торговом центре в Шатине, неподалеку от границы с Китаем. Говоря об этих инцидентах, Лам использовала юридический термин, которого избегала последний месяц: она подчеркнуто назвала активистов, замешанных в стычках с полицейскими, «участниками беспорядков». В Гонконге участие в беспорядках является преступлением, влекущим за собой наказание вплоть до 10 лет тюрьмы.

При этом одно из требований участников народных волнений, которые сотрясают Гонконг с 9 июня, как раз заключается в том, чтобы эти протесты официально не считались беспорядками, а задержанным в ходе них не предъявлялись обвинения в суде. «Мы приносим благодарность агентам полиции за преданное и профессиональное поддержание общественного порядка, хотя они и пострадали от атак этих участников беспорядков. Их можно назвать участниками беспорядков», — провозгласила Лам.

Вполне возможно, что слова главы правительства вызовут на автономной территории эскалацию напряжения, которое и так уже велико, считает El Pais. Ведь в этом месяце ожидаются новые акции протеста, в том числе сейчас ждет согласования новый многолюдный марш на территории района Адмиралтейство, неподалеку от здания автономного парламента. Ранее его уже захватывали сотни студентов, что привело к изменению стратегии юных манифестантов: тогда они впервые нанесли серьезный материальный ущерб.

С тех пор марши недовольных, до этого проходившие в финансовом центре мегаполиса, стали более «компактными» и переместились в другие зоны, чтобы расширить радиус протеста и включить в него узколокальные требования. Акции крупного масштаба теперь нацелены на китайцев: на повышение информированности китайских туристов о происходящем в Гонконге или — как в минувшие выходные — на борьбу с перекосами, создающими «параллельный рынок» (речь идет об обыкновении приезжать в Гонконг для закупки большого количества товаров, свободных от налогообложения, а потом перепродавать их по другую сторону границы).

Воскресные протесты в Шатине, где жители жалуются на параллельную торговлю, захватившую аптечную и парфюмерную сферы, начинались мирно, однако завершились хаотичными столкновениями полиции с молодежью в торговом центре. В результате 22 человека были доставлены в больницу, из них четверо — в тяжелом, а еще двое — в крайне тяжелом состоянии. По меньшей мере 37 человек (20 мужчин и 17 женщин) были задержаны.