Амстердам, 16 июля, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Детей голландских игиловцев (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) при возвращении в Нидерланды разместят в специальном центре, где за ними будут наблюдать с тем, чтобы установить, представляют ли они собою угрозу для голландского общества. Речь идёт в первую очередь о детях от девяти лет и старше. По мнению спецслужб, такие дети на территории халифата ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могли проходить боевую подготовку. Не исключено также, что их могли заставлять принимать участие в военных действиях. Кроме того, дети, возможно, травмированы пережитым на территории халифата и потому могут нуждаться в помощи специалистов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

В настоящее время в Сирии и Турции находится по меньшей мере 210 детей, у которых хотя бы один родитель — выходец из Нидерландов, из них в Сирии — 85 детей. Считается, что менее четверти из них в своё время выехали вместе с родителями. Остальные родились уже на территории халифата. При этом следует отметить, что в большей части случаев речь идёт о лицах марокканской или турецкой национальности. В Голландии всех родившихся на территории страны лиц принято считать и называть голландцами.

Долгое время власти Нидерландов отказывались помогать возвращающимся голландским игиловцам (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом они ссылались, с одной стороны, на то, что в Сирии до сих пор идут боевые действия, а с другой стороны — на то, что чисто юридически очень трудно отделить детей от родителей. Таким образом, возвращая в Нидерланды детей, власти были бы обязаны возвращать и матерей. В прошлом месяце Голландия неожиданно согласилась забрать из Сирии двух детей-сирот, обосновав это тем, что они находятся сейчас в тяжёлых условиях и что Голландия несёт за них ответственность. Сторонники возвращения голландских игиловских (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) детей надеются, что данное решение открывает дорогу к возвращению всех детей выходцев из Нидерландов, оказавшихся в халифате.

Критики возвращения голландских игиловцев (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), в свою очередь, опасаются, что решение о возвращении сирот обернётся возвращением всех джихадистов и что они при этом смогут избежать суда, поскольку для осуждения требуются точные фактические данные об их роли в халифате. Критики обращают внимание на то, что голландское телевидение в последние недели активно уделяет внимание плачевной судьбе голландских выходцев, оказавшихся на территории бывшего халифата. Они обвиняют телевидение в том, что оно готовит почву для возвращения всех голландских джихадистов. В этой связи примечательно, что судьба жертв ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время в голландских СМИ отошла на задний план.