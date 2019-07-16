Москва, 16 июля, 2019, 18:40 — ИА Регнум. Учитывая антироссийскую риторику белорусского президента Александра Лукашенко, рассчитывать на скорое образование Союзного государства не стоит. Однако Москве также следует серьёзно задуматься о стратегической целесообразности поддержания той модели отношений с Белоруссией, которая существует сейчас и которая закрепится в случае углубления интеграции двух стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Беспалько.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Думаю, что это одна из тех многочисленных встреч, которые уже состоялись и которые ещё предстоят в будущем. Пока что те заявления, которые делает Лукашенко, не дают оснований говорить о том, что он двигается навстречу интеграции, которая является условием сохранения субсидиарной модели экономики, существующей сейчас в Белоруссии», — заявил Беспалько.

Особенно демонстративным является заявление Лукашенко о том, что «белорусы должны выбирать, кто их будет защищать и куда им надо деваться — либо в НАТО, либо в Россию». В этом контексте НАТО и Россия преподносятся в качестве «двух одинаковых полюсов зла, между которыми находится Белоруссия, и которая должна защищать себя сама», отметил эксперт.

«Подобного рода заявления, несмотря на все встречи и обсуждения разного рода проблем и несмотря на колоссальные субсидии, преференции и дотации, которые по-прежнему предоставляются Белоруссии — в виде, например, рынков сбыта, — не дают оснований пока говорить о каком-либо прогрессе в российско-белорусских отношения», — отметил политолог.

«Но я надеюсь, что этот процесс всё равно идёт, просто медленно, подспудно и непублично. И что он растянет на несколько лет», — подчеркнул он.

Между тем, в настоящее время принципиально важный момент состоит в том, что будет с Белоруссией после Лукашенко — а столкнуться с этим вопросом неизбежно придётся в ближайшие 5−10 лет, отметил Беспалько.

«Куда будет двигаться Белоруссия? Будет ли превращаться в парламентскую республику, будут ли иметь влияние националисты и стоит ли в таком случае сохранять или наращивать субсидиарную модель по отношению к Белоруссии? Потому что в таком случае получится Украина номер два в чистом виде. Субсидируем-субсидируем, предоставляем массу преференций, льгот и дотаций, а в результате получаем враждебное государство», — заключил эксперт.

17 июля лидеры двух стран намерены провести встречу на Валааме. Глава Белоруссии пояснил, что посетить православную святыню его пригласил Путин. Российский президент пообещал показать, что уже восстановлено на территории Валаамского монастыря.