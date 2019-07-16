Москва, 16 июля, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по городу Москве приступило к эпидемиологическому расследованию в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди офисных работников в шести административных округах столицы. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба ведомства. Проверка проходит по 20 адресам.

Стакан газировки. 1966

«В ходе эпидемиологического расследования по месту производства продукции ООО «Хэлфи Фуд Продакшен» установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований по производству готовой продукции на вывоз, предназначенной для дальнейшей реализации через вендинговые аппараты ООО «До луны и обратно» под брендом «Healthy food», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что цех по производству продукции находится в Юго-Восточном административном округе Москвы на территории промышленной зоны. Санитарно-техническое состояние производственных помещений неудовлетворительное. Имеются нарушения технологического процесса, методов хранения продукции, не соблюдается температурный режим. На хранении находится как просроченная продукция, так и обезличенное сырьё. В настоящий момент эпидемиологическое расследование продолжается, образцы продуктов взяты на пробу.

Напомним, пострадавшие связывают своё заболевание с употреблением продукции компании под брендом «Healthy food». Еда и напитки были приобретены через вендинговые автоматы, расположенные в бизнес центрах для сотрудников офисов. Предварительный диагноз — сальмонеллёз. На данный момент госпитализированы 17 человек.