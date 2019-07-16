Москва, 16 июля, 2019, 15:35 — ИА Регнум. АНО «Россия — страна возможнстей», АНО «Платформа НТИ», «Университет 20.35» и «Ассоциация участников технологических кружков» во вторник, 16 июля, подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась на полях образовательного интенсива «Остров 10−22».

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Партнерство направлено на совместное развитие Кружкового движения России — сообщества технологических энтузиастов, из которого должно сформироваться следующее поколение технологических лидеров: предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира.

Ключевые проекты Кружкового движения: Олимпиада НТИ; проектные школы «Практики будущего», фестивали идей и технологий RUKAMI, «Академия наставников», цифровая платформа управления талантами и другие.

«Этим соглашением мы существенно масштабируем проекты Кружкового движения, способствуем их акселерации и ускоренному развитию. Цель — выйти на глобальные рынки, предложить российские образовательные решения, созданные технологическими компаниями, зарубежным пользователям, оценить наши возможности и перспективы», — сказал специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Также стороны договорились заключить в текущем году соглашение о совместной реализации Олимпиады Кружкового движения НТИ — всероссийских командных инженерных соревнований для школьников. Она станет 20-м проектом платформы «Россия — страна возможностей». Старт олимпиады будет дан уже в этом году.

«Вместе с партнерами мы будем работать над развитием дополнительного образования и поддержки талантов, которые в будущем смогут стать лидерами технологического развития России. Один из наших совместных проектов, который мы запустим уже в этом году — Олимпиада Кружкового движения НТИ для школьников. Она станет двадцатым по счету проектом платформы «Россия — страна возможностей», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он добавил, что после присоединения к платформе в олимпиаде смогут принимать участие не только учащиеся 7−11 классов, но и 5−7 классов. Молодым людям олимпиада поможет поступить в ведущие российские вузы, пройти стажировки в крупнейших компаниях, принять участие в работе проектных школ и хакатонах «Практики будущего», а также получить наставника из числа победителей конкурсов и проектов платформы «Россия — страна возможностей».

«Сегодня сообщество Кружкового движения НТИ насчитывает более 50 000 человек, к концу 2019 года должно охватить не менее 100 000 молодых талантов, а к 2025 году — полмиллиона. Благодаря сотрудничеству с платформой «Россия — страна» нам удастся вовлечь в орбиту НТИ достаточное количество энтузиастов и помочь нашей стране одержать победу в глобальной борьбе за таланты», — уверен руководитель рабочей группы «Кружковое движение» НТИ Дмитрий Земцов.

В 2018—2019 учебном году Олимпиада НТИ обновила рекорд популярности и привлекла около 40 000 школьников и студентов. Участники в командах выполняли задания по 19 междисциплинарным профилям: от беспилотников и виртуальной реальности до Big Data и наноинженерии. Победители из числа школьников получили 100 баллов по профильному предмету ЕГЭ, а студенты — возможность поступить в магистратуру ряда ведущих вузов страны.