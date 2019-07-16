Москва, 16 июля, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Закон о запрете передавать долги по квартплате коллекторам и другим третьим лицам Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля.

Selfcreation.ru Долги по ЖКХ

Так, коллекторам будет запрещено получать доступ к информации о задолженности граждан по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Так, сегодня такие долги нередко оказываются у коллекторов, так как управляющие компании или другие участники рынка жилищно-коммунальных услуг передают им эту информацию. Однако коллекторы при этом не выступают в качестве уполномоченных участников рынка ЖКХ, что приводит к нарушению прав и интересов граждан.

Чтобы избежать злоупотреблений со стороны коллекторских агентств, закон устанавливает запрет передавать коллекторам данные по долгам граждан за услуги ЖКХ.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, теперь правом взыскивать просроченную задолженность граждан по ЖКХ будут обладать только профессиональные участники рынка жилищно-коммунальных услуг. К ним относятся управляющие компании, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающие организации.