Вашингтон, 16 июля, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Ксенофобские и расистские высказывания Дональда Трампа свидетельствуют о полной историко-культурной и психологической аберрации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 16 июля, комментируя обращенные к политикам-эмигрантам заявления президента США о необходимости «уехать на Родину».

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и стена на границе

Как сообщалось ранее, Трамп раскритиковал своих оппонентов, недовольных его политикой, — четырех женщин-конгрессменов, представителей Демократической партии. Трамп заявил, что они должны «уехать к себе на Родину» и заняться там «наведением порядка». Все, кому не нравится политика США, должны покинуть страну, добавил он позже.

Представители Демократической партии в ответ заявили, что рассмотрят резолюцию, осуждающую эти высказывания Трампа, а также отметили, что эти заявления президента могут стать основанием для импичмента.

«Президент США Дональд Трамп недоволен тем, что политики, «приехавшие из стран, власти которых являются «полной катастрофой», теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством». Он предлагает им «уехать обратно… в те места, откуда они приехали».

Высказывание действительно ксенофобское и расистское. А главное — свидетельствующее о полной историко-культурной и психологической аберрации.

Четыре века тому назад в Америку стали приезжать чужаки из-за океана. Они были «недовольны» происходившим в Америке, стали рушить местный уклад жизни в угоду себе. Сопровождалось это всё настоящим варварством: обманом, грабежами, массовыми убийствами — фактически геноцидом индейцев. Истребив большинство местных жителей, эти чужаки стали завозить других чужаков — из Африки — в качестве своих рабов. В принципе, им тоже было куда уехать, но они не хотели уезжать, а колонизовали, колонизовали, колонизовали…

Теперь пришло время этим белым колонизаторам, со временем укоренившимся в Америке и объявившим себя её коренными жителями, а также «самой великой и сильной нацией на земле», столкнуться с притоком новых чужаков. Это новое «освоение» Америки идёт иначе, но итог его будет, скорее всего, таким же: уклад, сложившийся в последние два с небольшим века, будет разрушен. Одним из шагов к разрушению станет, возможно, и перевод в практическую плоскость вопроса об импичменте Дональду Трампу.

Правильно говорят мудрые: чем кто согрешает, тем и наказывается», — отметил Михаил Демурин.