Москва, 16 июля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. В Госдуме готовы обсуждать предложение главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о возвращении конфискации для коррупционеров, однако предостерегают от злоупотреблений. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM 16 июля, заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Остановить коррупцию

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в статье «Известий» предложил вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 УК РФ как дополнительный вид наказания, с указанием возможности ее применения в санкциях статей по преступлениям коррупционного характера. Бастрыкин подчеркнул, что в связи с необязательностью применения для суда меры в виде конфискации имущества судьи часто не реализуют эти полномочия. В Госдуме готовы обсуждать инициативу.

«Мы готовы к обсуждению в рамках и наших профильных комитетов, и нашей фракции, вопрос будем обсуждать и делать все для того, чтобы борьба с коррупцией была эффективной, а наказание неотвратимым», — заявил Неверов.

При этом он предостерег от возможных злоупотреблений.

«Самое важно, чтобы при применении решений не пострадали люди, чтобы не было так, чтобы если сегодня в отношении вас происходят либо начинают происходить какие-то следственные действия, например, в части экономических преступлений, не работал механизм, когда без суда и следствия у вас происходит конфискация», — сказал он.

Парламентарий обратил внимание на существование ряда сдерживающих механизмов.

«Если преступление есть, сначала налагается обременение на ваши счета, недвижимость, мы видим сейчас, как это происходит с бывшим министром Абызовым — есть определенные ограничения в части использования средств на его счетах, но дальнейшее изъятие требует определенных доказательств, определенных правовых решений, чтобы не было злоупотреблений со стороны власти», — рассуждает Неверов.