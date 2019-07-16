Москва, 16 июля, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла пакет законов, направленный на защиту здоровья пациентов и охрану труда медицинских работников, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля. Поправки были разработаны депутатами Госдумы после нескольких резонансных и трагических случаев, один из которых привел к гибели человека, находящегося в машине скорой помощи, которую отказался пропустить «лихач» на дороге, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Повышаются штрафы за непредоставление автомобилю скорой помощи преимущества на дороге — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Нарушителя могут также лишить водительских прав на срок от трех месяцев до одного года. Сейчас действует штраф в размере 500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Также в Госдуме обеспокоены ростом числа нападений на врачей — с трибуны говорили об «охоте на врачей».

Законами за воспрепятствование деятельности медработников, если такие действия не содержат уголовного состава, штраф составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. Если в результате здоровью пациента был причинен тяжкий вред, наступит уже уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

В случае смерти пациента виновный может быть приговорен к лишению свободы на срок до четырех лет.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за воспрепятствование работе врачей. Так, наказываться будет «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности», а также «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».

Также прописывается уголовная ответственность за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента или смерть пациента.

Ежегодно в России фиксируется более 1200 случаев нападения на медработников, в том числе работников скорой, в среднем один-два случая в месяц в каждом регионе.