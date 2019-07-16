Вашингтон, 16 июля, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Российская зенитная ракетная система С-400 неэффективна при автономной работе, так как не выдержит решительного натиска противника без поддержки других современных средств ПВО. Об этом говорится в отчете, опубликованном частной американской компанией Stratfor.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Аналитики признали, что С-400 — одна из лучших в мире стратегических зенитных систем, однако ей не выстоять в одиночку под массированной воздушной атакой вне интегрированных систем противоракетной обороны, все части которых связаны между собой и могут обмениваться данными.

Отмечено также, что С-400 менее эффективны против низколетящих ракет, и что дальность действия комплекса снижается в горной местности. Еще один важный фактор — обученность военных расчетов, говорится в отчете.

Такие сильные стороны ЗРС, как увеличенный радиус действия и способность поражать различные цели, иностранные эксперты не ставят под сомнение. Они отмечают, что 32 ракеты, которыми, вероятно, вооружен полный дивизион С-400, нанесут в условиях ограниченной атаки серьезный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция закупила комплексы С-400 у России вопреки недовольству США. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские ЗРС будут полностью развернуты на территории страны к апрелю 2020 года.

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