Астана, 16 июля, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Объем добычи железной руды в Казахстане по итогам первой половины 2019 года составил 20,624 млн тонн, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

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За отчетный период добыча медной руды выросла на 17%, до 58,9 млн тонн, золотосодержащей руды — на 25%, до 11,74 млн тонн, хромового концентрата — на 5,7%, до 2,486 млн тонн.

Производство ферросплавов выросло на 8,5%, до 1,1 млн тонн, цинка — на 3%, до 164 тыс. тонн, рафинированной меди — на 13,8%, до 227 тыс. тонн. При этом производство плоского проката сократилось на 29%, до 1,04 млн тонн, рафинированного свинца — на 10,8%, до 67,7 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — мая 2019 года производство рафинированной меди выросло на 11,2%, до 0,2 млн тонн, медной руды — на 12,8%, до 46,7 млн тонн. Производство плоского проката сократилось сразу на 34,6%, до 0,8 млн тонн.

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