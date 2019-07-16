Эр-Рияд, 16 июля, 2019, 05:55 — ИА Регнум. Так называемая арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией сбила два беспилотника, запущенных с территории Йемена повстанцами-хуситами, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в военном ведомстве коалиции.

Columna de Razta Беспилотник

Источник сообщает, что один из беспилотников был уничтожен в воздухе силами противовоздушной обороны еще в воздушном пространстве Йемена. Второй дрон был сбит недалеко от приграничного города Хамис-Мушаит, его обломки упали в одном из жилых кварталов. По данным источника, пострадавших не было, лишь нескольким автомобилям был нанесен незначительный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня йеменские повстанцы атаковали при помощи беспилотников аэропорт Абха на юге Саудовской Аравии. В результате атаки погиб один человек, еще несколько получили ранения. Позднее, 4 июля, в СМИ появлялись сообщения об очередной дистанционной атаке хуситов на аэропорт в Саудовской Аравии, однако подробностей произошедшего не сообщалось.