Владивосток, 16 июля, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Нельзя согласовать то, чего нет в законе, так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Алексей Клёцкин решение Верховного суда РФ об отказе в изменении территориальной подсудности по гражданскому делу Игоря Пушкарёва.

Vsrf.ru В Верховном суде

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Знакомый с материалами уголовного дела Игоря Пушкарёва адвокат Алексей Клёцкин неоднократно высказывал своё мнение о предвзятости уголовного преследования бывшего главы Владивостока и владельца компании «Востокцемент», отмечая ошибки, допущенные следствием. Комментируя решение Верховного суда РФ, которым Генпрокуратуре, инициировавшей гражданский иск в отношении обвиняемых, было отказано в изменении территориальной подсудности, правозащитник отметил разницу в подходах в уголовном судопроизводстве и гражданском.

Алексей Клёцкин «По уголовному кодексу такая процедура, как изменение территориальной подсудности, в принципе, предусмотрена. Да, её условия в случае с Пушкарёвым соблюдены, на мой взгляд, не были. Там есть перечень условий, при каких обстоятельствах можно менять подсудность, и суд скажем так, натянул тогда такое решение. Но применительно к Гражданско-процессуальному кодексу такой процедуры не существует в принципе. Изначально было понятно, что если по закону, то такого решения в принципе принято быть не может. С другой стороны, мы понимаем, что в суд обратился замгенпрокурора, и конечно, должность чиновника, участвующего в процессе имеет вес в современной России. Но процедура законом не предусмотрена, и нельзя согласовать то, чего нет в законе».

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля Верховный суд РФ не усмотрел возможности влиять на ход дела со стороны Игоря Пушкарёва и отказал Генеральной прокуратуре изменить территориальную подсудность гражданского дела. Дело Пушкарёва будет рассматриваться в Советском районном суде города Владивостока.

9 апреля 2019 года решением суда Игорь Пушкарёв был признан виновным в подкупе своего брата, на тот момент являющегося владельцем «Спасскцемента», и был осужден к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и оштрафован на 500 млн рублей. К длительным срокам заключения были приговорены Андрей Пушкарёв и Андрей Лушников, также оштрафованные на 500 млн рублей каждый. Генпрокуратура подала гражданский иск о взыскании ущерба, якобы нанесённого действиями указанной группы лиц Владивостоку в размере 3,2 млрд рублей. Защита считает это обвинение абсурдным.