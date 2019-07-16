Кито, 16 июля, 2019, 04:33 — ИА Регнум. Великобритания не собирается высылать основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в те страны, где действует смертная казнь, заявил замглавы британского МИД Алан Данкан по итогам встречи с главой МИД Эквадора, сообщает агентство Efe.

thierry ehrmann Джулиан Ассанж

«Одно из основных условий достигнутого нами соглашения — мы не допускаем выдачи Ассанжа какой-либо стране, где ему может грозить смертная казнь», — заявил он.

Данкан добавил, что британская сторона внимательно следит за здоровьем Ассанжа и заботится о нем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что финальное заседание, на котором будет решаться вопрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США, будет проходить в конце февраля 2020 года. Один из адвокатов Ассанжа заявил, что его команда уже готовит всевозможную международную правовую защиту.