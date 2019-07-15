Москва, 16 июля, 2019, 02:23 — ИА Регнум. Сделать конфискацию имущества отдельным видом наказания за преступление экономической направленности предложил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью газете «Известия».

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Всё, что нажито непосильным трудом

Такая необходимость, отмечает Бастрыкин, связана с тем, что зачастую «ещё в период проведения доследственной проверки проверяемыми лицами предпринимаются активные действия к сокрытию принадлежащего им имущества».

«В целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба предлагается вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 УК РФ как дополнительный вид наказания, с указанием возможности её применения в санкциях конкретных статей Особенной части УК РФ по преступлениям коррупционного характера», — сказал Бастрыкин.

Он пояснил, что конфискация имущества не всегда применяется судьями, даже когда речь идёт об экономических преступлениях.