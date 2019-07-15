Москва, 15 июля, 2019, 21:08 — ИА Регнум. Художник-постановщик киностудии «Мосфильм», народный художник России Стален Волков скончался в возрасте 93 лет. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

Скорбь

«13 июля ушел из жизни выдающийся кинематографист, добрый, отзывчивый человек, о котором все мы вспоминаем с большой теплотой, участник Великой Отечественной войны, народный художник России, член Гильдии художников кино, член Академии художеств России, член кинематографических академий «Золотой орёл» и «Ника» Стален Волков», — говорится в сообщении.

Стален Волков родился 7 сентября 1925 года в Харькове. В 1942 году семнадцатилетним добровольцем ушёл на фронт, День Победы встретил в Берлине в здании Рейхстага. В 1954 году Волков окончил с отличием художественный факультет ВГИКа, после чего всю жизнь проработал художником-постановщиком «Мосфильма».

Среди фильмов, в создании которых он принимал участие, — «Идиот», «Белые ночи», «Свет далёкой звезды», «Братья Карамазовы», «Живые и мёртвые» и многие другие.