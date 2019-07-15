Москва, 15 июля, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы отправил под арест «вора в законе» Олега Шишканова, известного под прозвищем Шишкан. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Шишканов отправлен под арест сроком до 12 сентября.

Напомним, что Шишканов подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Своей вины он не признает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет сегодня объявил о задержании Шишканова. В СКР заявили, что Шишканова подозревают в причастности к похищению и убийству в 2012 году депутата законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее родных. Его также проверяют на причастность к другим преступлениям.

Задержали Шишканова на его даче в подмосковном Раменском. Одновременно с задержанием Шишканова в Люберцах задержали ещё нескольких криминальных авторитетов, среди которых внук Аслана Усояна (Деда Хасана), которого убили в январе 2013 года.