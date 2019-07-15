Москва, 15 июля, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование над водами Балтийского моря. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Минобороны России.

Минобороны России Стратегический ракетоносец Ту-160 ВКС России

«Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Продолжительность полёта составила более семи часов», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на отдельных этапах российские самолёты сопровождали истребители ВВС Дании, Финляндии и Швеции — F16, F18 и JAS-39 Gripen.

По завершении экипажи самолётов Воздушно-космических сил России вернулись на аэродром базирования, отметили в Минобороны.