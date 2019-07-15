Москва, 15 июля, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Правительство должно ориентироваться в выполнении национальных проектов не на количество исполненных поручений, а на реальный результат своей деятельности. Об этом 15 июля заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Government.ru Заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам

«Главное для нас, конечно, не количественное исполнение тех или иных поручений, а движение вперёд к достижению тех целевых показателей, на которые мы все рассчитываем», — заявил Медведев.

Он отметил, что с первого полугодия 2019 года было проведено семь заседаний и рассмотрен ход реализации шести национальных проектов, по итогам которых дано 85 поручений.

«Я не могу сказать, что там ситуация какая-то драматическая. В общем и целом поручения реализуются с достаточно неплохой эффективностью», — подчеркнул он.

При этом Медведев предложил усилить правами и обязанностями проектные комитеты, которыми руководят вице-премьеры — это, по его мнению, поспособствует оптимизации проектной работы.

В заседании приняли участие первый замглавы правительства министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Константин Чуйченко, Максим Акимов, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак и Юрий Трутнев, помощник президента Андрей Белоусов, главы Минэкономразвития Максим Орешкин, Минприроды Дмитрий Кобылкин, Минкультуры Владимир Мединский, Минкомсвязи Константин Носков, Минтруда Максим Топилин и Минстроя Владимир Якушев.