Рим, 15 июля, 2019, 16:05 — ИА Регнум. В ближайшие три года компания Huawei намерена инвестировать в Италии 3,1 млрд долларов, заявил в понедельник, 15 июля, глава итальянского представительства компании Томас Миао, передает информагентство ANSA.

Алексей Ерёмин ИА Красная Весна Huawei

В Huawei предполагают, что работа компании в Италии в названный срок приведет к созданию 1000 рабочих мест, а косвенным образом — еще 2000 рабочих мест.

Весной 2019 года во время первого официального визита Си Цзиньпина в Рим руководители Италии и Китая достигли предварительной договоренности о присоединении Италии к проекту «Один пояс — один путь».