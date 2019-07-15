Калуга, 15 июля, 2019, 14:33 — ИА Регнум. В Калуге состоялась церемония гашения филателистической продукции, посвященной 225-летию храма в честь святых бессребреников Космы и Дамиана. Об этом 15 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель ФПС Калужской области — филиал «Почта России» Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России» Церемония гашения филателистической продукции, посвященной 225-летию храма в честь святых бессребреников Космы и Дамиана.

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Почтовые карточки выпущены по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента. На маркированной открытке изображена репродукция картины современного художника Александра Павловича Шубина «Храм Космы и Дамиана», на немаркированной почтовой карточке запечатлен исторический облик храма.

«В честь одного из красивейших храмов Калуги, который часто называют «жемчужиной Калужского края», Калужский филиал «Почты России» выпустил два вида почтовых карточек. Мы надеемся, что так мы внесем свой вклад в привлечение внимания жителей региона к истории храма и важности его реставрации», — сказала присутствовавшая на мероприятии директор Калужского филиала «Почты России» Вера Дмитриева.

Как добавил отец Сергий Третьяков, мероприятие продолжает сотрудничество Калужской епархии и «Почты России» по выпуску филателистической продукции. За годы совместной работы на марках, почтовых карточках и конвертах появились важнейшие духовные святыни Калужской области.

В завершении церемонии Вера Дмитриева от имени УФПС Калужской области передала в дар Калужской епархии коллекционное паспарту с почтовыми карточками.