Калуга, , 14:40 — REGNUM

В отделениях «Почты России» началась продажа новых «тарифных» марок номиналом 23 рубля, равным установленному тарифу на пересылку простой письменной корреспонденции весом до 20 грамм. Как сообщила 28 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк, для отправки простого письма в любую точку России на почтовое отправление достаточно наклеить одну такую марку.

«Эта марка предваряет появление нового выпуска стандартных почтовых марок. Марки 23 рубля с эмблемой организаций федеральной почтовой связи Российской Федерации обеспечены современным комплексом защитных средств и выпущены на самоклеящейся основе, что упрощает их использование», — поясняет заместитель генерального директора «Почты России» по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

На почтовой марке номиналом 23 рубля в яркой цветовой гамме изображена эмблема организаций федеральной почтовой связи Российской Федерации с орнаментальной рамкой. Данные марки являются частью серии стандартных почтовых марок и будут использоваться не только для отплаты пересылки почтовой корреспонденции, но и пополнят коллекции посткроссеров и филателистов.