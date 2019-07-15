Вашингтон, 15 июля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Неспособность военных Соединённых Штатов «связывать поставленные цели с требующимися усилиями» — это лишь одна из ошибок, допущенных Вашингтоном в Афганистане. Об этом говорится в докладе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

DVIDSHUB Американкие солдаты в Афганистане

Как отмечает автор исследования полковник Морской пехоты США в отставке Марк Кансиан, несмотря на заявления политиков о необходимости уничтожения «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ответа на теракты 11 сентября 2001 года, военные США не очень понимали, какие цели преследуют и как долго им придётся оставаться в этой стране, сообщает RT. Вследствие этого «США увязли в затяжном и затратном конфликте, исход которого до сих пор не ясен».

Читайте также: США в Афганистане: оккупация длиною в четырнадцать лет

Ещё одна ошибка — игнорирование истории страны, культурных особенностей афганского общества, состоящего из множества народностей, племён и кланов, подчёркивается в докладе CSIS.

«Неспособность вооружённых сил США правильно оценить продолжительность и интенсивность конфликта в Афганистане объясняется множеством причин. При этом значительным образом сказалась гордыня, обусловленная статусом сверхдержавы, обладающей военным превосходством», — подчёркивает автор доклада.

Также по теме: The National Interest: Почему США никогда не выиграют в афганской войне?

Марк Кансиан отмечает, что США не учли и советского опыта в Афганистане, считая, что «различия между оккупацией силами СССР и аналогичными действиями коалиции носили фундаментальный характер: они были захватчиками, а мы освободителями». В итоге американцам пришлось учиться не на чужих, а на собственных ошибках.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября 2001 года Соединённые Штаты начали военную операцию в Афганистане. По прошествии почти полных 18 лет американские военные всё ещё находятся в этой стране. За 11 лет антитеррористической операции в Афганистане погибли 2 тыс. американских военных. Потери британцев составляют более 430 человек, ещё около 630 погибших приходится на другие страны коалиции. Таковы официальные данные.