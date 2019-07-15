Вашингтон, 15 июля, 2019, 05:36 — ИА Регнум. О том, почему США до сих пор не освоили Луну и не высадились на Марсе, рассказал 14 июля глава американского Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн в воскресном выпуске передачи «Лига наций» на канале CBS News.

Луна

По словам руководителя ведомства, США пытались вернуться на Луну и покорить Марс и в 1990-х и в 2000-х годах, однако некоторые факторы заставили NASA свернуть и лунную и марсианскую программы.

В качестве причин, тормозящих покорение американцами космоса по указанным направлениями, Брайденстайн назвал две группы рисков: политические и технические.

Политические риски — это недостаточное финансирование соответствующих проектов. Проекты покорения Луны занимают слишком много времени и денег. Если бы эти проблемы были решены, то США наверняка вернулись бы на Луну.

Но существует и другой риск: технический. А он звучит еще страшнее, заявил глава NASA. При попытке минимизировать затраты агентство неизбежно сталкивается с увеличением этого риска.

Напомним, 50 лет назад в июле 1969 года американский астронавт Нил Армстронг высадился на Луну, прибыв к естественному спутнику Земли на пилотируемом космическом корабле «Аполлон-11».