Улан-Удэ, 15 июля, 2019, 05:39 — ИА Регнум. Из-за лесного пожара в пригороде Улан-Удэ были эвакуированы 132 ребенка из детского оздоровительного центра «Здоровье». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

03.mchs.gov.ru Лесной пожар. Бурятия

О задымлении в лесу возле пригородного поселка Сотниково стало известно вечером 14 июля.

«По прибытию первого подразделения горел лес на расстоянии 1 км. Пожар низовой, распространяется в две стороны», — отметили в МЧС.

В превентивных целях объявили эвакуацию детского центра.

«В 23:25 (местн) завершена эвакуация 132 детей и обслуживающего персонала, находившихся в центре. Пункты временного размещения развёрнуты на базе Сотниковской СОШ, общей вместимостью 400 человек и ГАУЗ «Детская клиническая больница г. Улан-Удэ», — сообщили в пресс-службе.

На тушение пожара было привлечено 80 человек и 26 единиц техники, задействованы силы федеральной и республиканской противопожарной службы, лесной охраны. На место выехал в том числе зампред правительства республики по вопросам безопасности Петр Мордовской. Для недопущения перехода огня на центр «Здоровье» на имеющихся минерализованных полосах проведена дополнительная опашка.

К полуночи угроза населенному пункту и объектам экономики была снята. Пострадавших нет.

Тем временем на территории Северо-Байкальского района Бурятии продолжает действовать режим ЧС из-за лесных пожаров. За неделю, прошедшую с момента его объявления, площадь огня увеличилась с 320 гектаров до 1453. Сложность в том, что пожары происходят в труднодоступной горной местности, что делает невозможным использование тяжелой и лесопожарной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Бурятии действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ. Единственным исключением станут работы, проводимые специализированными организациями для предупреждения лесных пожаров.

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