Петропавловск-Камчатский, 15 июля, 2019, 03:55 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Кроноцком заповеднике на Камчатке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Air Force Вертолёт Ми-8

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Вертолёт Ми-8 выполнял технический рейс из посёлка Майское в Долину гейзеров. На борту воздушного судна были пассажиры и груз.

В результате авиапроисшествия никто не пострадал. В обстоятельствах дела разбирается комиссия по расследованию ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке в аэропорту Анадыря 2 июля самолёт Ан-2 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. В самолёте находился только экипаж, никто не пострадал, в ситуации разбирается следственная группа, полагающая, что были нарушены правила безопасности полётов.