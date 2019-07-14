Москва, 14 июля, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Правительство РФ планирует в рамках программы «Цифровая экономика» обучить граждан России базовой цифровой грамотности. Об этом 14 июля сообщил вице-премьер Максим Акимов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

За компьютером

«В программе «Цифровая экономика» значительные ресурсы мы направим на то, чтобы просто дать людям элементарные знания безопасной жизни в цифровом мире», — отметил Акимов.

Это деятельность, по его словам, будет осуществлена через создание онлайн-платформы, на базе которой человек получит курс базовой цифровой грамотности. Другими словами, научится правильно распоряжаться личной информацией, учитывая то, где можно ее предоставлять, а где категорически нельзя. Именно с этими идеями вице-премьер связывает вопросы кибербезопасности, которые он сводит к ключевой проблеме — цифровой безграмотности населения.

«Я бы назвал [программу] цифровой гигиеной. Проблема кибербезопасности не в технологиях. Применение действительно серьёзных технологий крайне дорого, кибератаки случаются ежесекундно, но это решаемый вопрос. Главная угроза — это безграмотность людей», — заключил Акимов.

Напомним, реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» направлена на развитие цифровых технологий в стране, осуществление информационной безопасности, подготовку кадров для цифровой экономики и внедрение цифрового государственного управления. Программа является одним из ключевых национальных проектов, куратором которой является заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.