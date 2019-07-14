Солнечногорск, Московская область, 14 июля, 2019, 17:52 — ИА Регнум. В рамках Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в Мастерской управления «Сенеж» стартовала вторая смена — «Экосреда — Образование». Она собрала порядка 1000 увлеченных и активных молодых людей — студентов по направлению HR, педагогов и преподавателей, председателей профсоюзов и студсоветов, специалистов по работе с молодежью и по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, психологов и тьюторов, а также управленцев и активистов «Российского — движения школьников» (РДШ), блогеров и СМИ.

Территориясмыслов.рф На «Территория смыслов» стартовала смена «Экосреда – Образование»

Свою работу форум «Территория смыслов» начал 5 июля и завершит 20 августа.

Ключевая цель смены «Экосреда — Образование» — определить тенденции, которые влияют на систему высшего образования, а также разработать проекты, направленные на развитие и улучшение существующей системы.

Вместе с педагогами молодые люди также смогут включиться в задачи по развитию Мастерской управления «Сенеж» как новой модели культурно-образовательного пространства.

Им предстоит ответить на вопрос, каким будет образование в будущем. Лучшие проекты «Территории смыслов» представят на полях финала Международного архитектурно-градостроительного конкурса на развитие территории Мастерской управления «Сенеж» в октябре.

Открыли смену заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, проректор Высшей школы экономики, руководитель студенческой олимпиады «Я — профессионал» ВалерияКасамара и программный директор форума Матвей Навдаев.

«В среду в Мастерской управления «Сенеж» успешно завершилась первая смена платформы «Россия — страна возможностей». Вторая смена тесно связана с первой и также крайне актуальна. Совместно с ведущими вузами страны мы реализуем сразу несколько крупнейших проектов. Вместе с РАНХиГС — молодежный кубок «Управляй!», с НИУ ВШЭ — студенческую олимпиаду «Я — профессионал», с РГСУ — «Абилимпикс» и «Лучший социальный проект года», с РЭУ имени Плеханова — конкурс «Мой первый бизнес». Вузы являются опорными площадками для проведения очных мероприятий наших конкурсов. Как будет дальше развиваться наше образование — это зависит и от вас. Желаю всем вам успешной и продуктивной работы на второй смене форума», — обратился к участникам смены Владислав Даванков.

«Сейчас вас объединяет, прежде всего, ваша профессия и территория, берег озера Сенеж. Но к концу смены вас будут объединять смыслы. Когда вы вернетесь домой, вы будете понимать, что по всей стране есть люди, которых вы видели, которым вы можете написать. Вы можете открыть для себя мир, а затем передать его ученикам, как и смыслы, приобретенные на берегу Сенежа», — обратилась к участникам ВалерияКасамара.

Матвей Навдаев пожелал командам удачи и отличных идей для проектов и зачитал телеграмму президента России Владимира Путина. В ней глава государства отмечает успешное развитие форума.

«Рад, что этот замечательный проект, стартовавший в 2015 году, динамично развивается, обретает всё больше единомышленников, объединяет важными целями и задачами активную, деятельную молодежь из многих регионов нашей страны», — говорится в телеграмме главы государства.

Особенность форума этого года — возможность получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный уже непосредственно на форуме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 годуфорум «Территория смыслов» примет шесть тематических смен, и соберет 6000 молодых людей из всех регионов России. Его цель — способствование всестороннему развитию личности молодого гражданина страны.

В этом году команды продолжат работать в уже знакомом формате тренд-сессии. Это авторская программа личностного развития, основанная на формулировании трендов, их всестороннем рассмотрении и эффективном поиске решения отраслевых задач.

Гостями традиционно выступят известные политики, отраслевые эксперты, управленцы и лидеры общественного мнения. Для более глубокой проработки тематики смен и формирования проектных команд состав участников будет формироваться по принципу междисциплинарности — в рамках одной смены участники познакомятся и поработают с ребятами смежных профессиональных направленностей.

Особенностью этого года станет возможность получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный непосредственно на форуме.

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

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