Мурманск, 14 июля, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Продвижение бренда Арктической кухни даст дополнительный рост экономике региона, в первую очередь, малому и среднему бизнесу, подчеркнул глава Мурманской области Андрей Чибис, открывая работу V Арктического фестиваля «Териберка». Центральной площадкой юбилейного фестиваля стала гастрономическая площадка «Вкус Арктики».

Gov-murman.ru Андрей Чибис на открытии V Арктического фестиваля «Териберка»

По приглашению главы региона ее организовали участники проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России».

«Арктическая кухня — это не только очень «вкусный» бренд, это уникальность Кольского полуострова. Этот бренд притягивает туристов наравне с природными богатствами и уникальной природой. И мы, безусловно, будем его продвигать. Турист должен оставлять не мусор, а деньги на нашей территории», — подчеркнул Андрей Чибис.

Временно исполняющий обязанности губернатора принял участие в дегустации блюд северной кухни на мобильном фудкорте фестиваля, в работе которого задействованы восемь фудтраков, две автолавки и один автодом.

Участники региональной команды проекта «Гастрономическая карта России» — повара ресторанов Териберки, Мурманска, Апатитов, Кировска и города Полярные Зори — представили оригинальные прочтения блюд с использованием локальных продуктов в формате «one-hand-food», т. е. умещающиеся в одной руке: сырные вафли с копченой олениной, свежий гребешок с соусом из морошки и можжевеловых ягод, чипсы из ягеля, шашлык из зубатки, сорбет из северных ягод и другие.

Кроме того, Андрей Чибис открыл работу Международной лаборатории арктической/северной кухни «Вкус Арктики», в рамках которой именитые российские и скандинавские шеф-повара разработают авторские варианты приготовления блюд из местных продуктов. Участники лаборатории будут использовать продукты Баренцева моря — треску, камбалу, лосося, зубатку, гребешки, горбушу, окуня и морского ежа — и тундры: мясо оленя, северные ягоды и ягель.

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Также, в рамках фестиваля именитые гости проведут серию мастер-классов и обсудят с представителями сферы гостеприимства Мурманской области вопросы разработки гастрономических брендов.

Помимо кулинарной для гостей «Териберки» подготовлено еще несколько десятков площадок: в Доме культуры и на площадке перед ним, а также на териберском пляже проходят культурные и спортивно-развлекательные мероприятия, флешмобы, конкурсы и творческие мастер-классы, организована демонстрация документальных, художественных и анимационных фильмов из коллекции международного кинофестиваля «Северный характер». В лучших традициях летних фестивалей в режиме нон-стоп звучит музыка в исполнении заполярных, столичных и норвежских музыкантов.

‪Организаторами V Арктического фестиваля «Териберка» являются правительство Мурманской области, администрации Кольского района и сельского поселения Териберка, проект Ростуризма «Гастрономическая карта России», ООО «Арт Медиа Сервис», телекомпания «ТВ-21».

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