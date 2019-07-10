Мурманск, , 17:26 — REGNUM

Прибрежные населенные пункты Мурманской области в ближайшее время станут центрами притяжения туристов. Такие перспективы территориям откроет легализация любительского вылова краба.

На пресс-конференции врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что участки для ведения любительского лова будут определены в ближайше время.

«Для небольших прибрежных поселков — точка роста. Туда будут валом валить туристы и надо быть к этому готовым. Важно, чтобы одновременно с этим развивалась инфраструктура, — заявил глава региона. — Нам не просто нужен турист, нам нужен турист, который сходит на рыбалку, заночует в гостевом домике, купит сувенир и посетит экскурсию. Логистические схемы турмаршрутов очень важны, потому что турист должен оставлять не мусор после себя, а деньги».

Напомним, проблемы туризма обсуждали в региональном правительстве в мае этого года. Тогда Андрей Чибис поставил подчиненным задачу разработать качественный и конкурентоспособный турпродукт, который составит альтернативу разрушающему природу «дикому» туризму.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Мурманскую область посетили более 400 тысяч туристов, включая 28 тысяч иностранцев.