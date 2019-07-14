Берлин, 14 июля, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Германский профессор политологии Томас Егерв своей статье для журнала Focus Online утверждает, что поставки первых компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию уже являются «огромной победой» для президента Российской Федерации Владимира Путина.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

Напомним, что в Турции начали поступать первые российские ЗРК С-400, которые Анкара купила у Москвы несмотря на беспрецедентное давление со стороны США и руководства военного блока НАТО.

Профессор Егер считает, что есть целый ряд причин, по которому можно считать, что данные поставки — это «огромная победа» Владимира Путина.

Во-первых, Егер уверен, что российские системы вооружения, которые будут поставлены на боевое дежурство в стране, чья армия строилась по стандартам военного блока НАТО и обладает преимущественно американским оружием, якобы позволят Москве «шпионить» за оборонными системами Североатлантического альянса.

Кроме того, данные поставки могут заметно ухудшить и без того напряженные отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Егер подчеркивает, что США будут юридически вынуждены ввести против Турции санкции за то, что она приобрела российское оружие. А это подрывает единство военного блока НАТО.

По мнению профессора, президент США Дональд Трамп будет, скорее всего, оттягивать введение санкций против Турции, но не сможет полностью от них отказаться. А это значит, что у его внутриполитических соперников в США появится новое поле для критики действующего президента.