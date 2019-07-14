Неаполь, Италия, 14 июля, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Мужская студенческая сборная России по волейболу выиграла бронзовые медали на летней Универсиаде-2019, которая проходит в Неаполе.

(сс) JeppeSmedNielsen Волейбол

В матче за третье место российские волейболисты одержали победу над командой Франции со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:22).

Отметим, что на групповом этапе российские волейболисты одержали победы над сборными Португалии, США, Южной Кореи и Китая, в четвертьфинале обыграли японцев (3:1), а в полуфинале проиграли сборной Польши (2:3).

Напомним, женская студенческая сборная России по волейболу в четвёртый раз подряд стала победительницей Универсиады.

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