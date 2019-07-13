Москва, 14 июля, 2019, 02:59 — ИА Регнум. Префектура Южного административного округа Москвы согласовала митинг против строительства Юго-Восточной хорды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественный деятель Дмитрий Сараев.

Nathan Keirn Протест

«Согласовано проведение митинга против строительства Юго-Восточной хорды. Митинг будет проходить возле платформы «Москворечье». Жители района Москворечье-Сабурово в случае строительства на месте радиоактивного могильника пострадают больше всех. Митинг согласован в префектуре Южного административного округа», — сказал Сараев.

Также общественник отметил, что митинг пройдёт на ближайшей к могильнику радиоактивных отходов площадке.

«Жители хотят высказать свою позицию против строительства хорды, которую власти не услышали на публичных слушаниях», — отметил Сараев.

Ожидается, что в акции примет участие более 300 человек. Начало мероприятия запланировано на 19:00 22 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, российское отделение Greenpeace потребовал отменить строительство Юго-Восточной хорды Москвы на участке, который должен пройти в непосредственной близости от могильника радиоактивных отходов.