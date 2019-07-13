Санкт-Петербург, 13 июля, 2019, 19:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 84 году жизни скончался поэт, писатель и драматург Виктор Соснора. Об этом 13 июля сообщил на своей странице в социальной сети Facebook его ученик Вадим Лурье.

Виктор Соснора

По его словам, накануне, 12 июля, поэт был срочно госпитализирован в Мариинскую больницу, в связи с резким ухудшением здоровья. В медицинском учреждении провели ряд хирургический операций, длившиеся более двух часов.

«Прогноз был плохой; после операции утром в реанимации прогноз также был плохой — и днем умер», — сообщил Лурье.

Напомним, первый сборник стихотворений Виктора Сосноры «Январский ливень», изданный в 1962 году, был неоднозначно встречен литературным сообществом. Долгое время, до 90-х годов, его произведения не публиковались на родине. За границей распространению творчества поэта содействовала Лиля Брик. Из-под пера Виктора Сосноры вышел ряд исторических повестей, посвященных периоду царствования Дома Романовых, которые он обозначил как «литературные варианты исторических событий».